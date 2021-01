Vrouw (76) in kritieke toestand na CO-vergiftiging in Sint-Lievens-Houtem

Een vrouw van 76 is maandagavond slachtoffer geworden van een CO-vergiftiging. Vier overburen troffen de vrouw bewusteloos aan in haar kelder. Ze werden zelf ook bevangen door CO, maar konden de hulpdiensten nog bellen. De vrouw is in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. De overburen moesten ook naar het ziekenhuis voor controle.