In Wemmel worden 38 straten in één klap zone 30 "op vraag van de inwoners"

Door wegenwerken in de Robberechtsstraat voerde de gemeente een tijdje geleden al een tijdelijke zone 30 in omdat er tijdens de werken te snel werd gereden. Tijdens een latere fase van de werken werd een omleiding voorzien via de Parklaan en ook daar mocht je toen tijdelijk niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur. "We hebben de situatie na de werken in de twee wijken geëvalueerd en we hebben beslist om een permanente zone 30 in te voeren", vertelt schepen van Mobiliteit Vincent Jonkcheere (LB Wemmel). "We doen dat op vraag van de inwoners en om de veiligheid in de buurt te verbeteren." Verder benadrukt het gemeentebestuur bijkomende positieve gevolgen van de beslissing zoals minder uitlaatgassen en fijn stof en minder ongevallen. Ook het sluipverkeer zou op deze manier ontmoedigd worden.