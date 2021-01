West-Vlaanderen krijgt 6 nieuwe trajectcontroles

Op zes West-Vlaamse wegen komen op kosten van de Vlaamse overheid nieuwe trajectcontroles. Dat is het geval in Kortrijk (Pottelberg), Ardooie, Zedelgem en op maar liefst 3 plaatsen in Oudenburg. Daarnaast komen in Menen en Wervik nieuwe snelheidscamera’s. Oostende en Roeselare krijgen elk een nieuwe roodlichtcamera.