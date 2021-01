Wijnegem tevreden met beloofde trajectcontrole op N12

"Het is een mooi eindejaarsgeschenk", zegt burgemeester Ivo Wynants (N-VA). Hij reageert op de nieuwe trajectcontroles die Vlaams Minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) aankondigde voor volgend jaar. "Het gaat niet om de boetes, wel om chauffeurs er attent op te maken dat ze trager en voorzichtiger moeten rijden." In de provincie Antwerpen komen er op de N12 in Wijnegem en in Turnhout en op de N180 in Antwerpen.