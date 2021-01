Woonzorgcentra kijken uit naar vaccinatie: "Het geeft hoop op een nieuwe lente"

Het is een heel speciaal moment voor de woonzorgcentra. "We kijken er heel erg naar uit omdat we naar een rustiger en normaler leven willen gaan in ons woonzorgcentrum", gaat Aben verder. "We beseffen dat we de eerste weken en maanden nog heel waakzaam zullen moeten zijn, maar het geeft hoop op een nieuwe lente."

"Omdat het zo'n speciaal moment is, hebben we ook symbolisch onze oudste bewoonster uitgekozen om het eerste vaccin te krijgen. En dat is toevallig ook onze 100-jarige."