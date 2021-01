Zoute Grand Prix zal niet alleen meer in Knokke-Heist plaatsvinden

De Zoute Grand Prix is te groot geworden voor Knokke-Heist. Bovendien wil het gemeentebestuur van Knokke-Heist in de toekomst grote evenementen zoveel mogelijk mijden. Daarom willen de organisatoren hun vleugels uitslaan naar Brugge en Oostende.

Stijn Vansteenbrugge van de Zoute Grand Prix: "Wij zetten altijd in op vernieuwing. En volgend jaar willen we Brugge en wellicht ook Oostende bij het evenement betrekken. De Zoute Grand Prix is een groot evenement geworden dat voor heel wat bezoekers en overnachtingen zorgt. Maar een concreet programma zal er pas begin volgend jaar zijn."

Brugge heeft al positief gereageerd. Zo wordt 't Zand in oktober volgend jaar de uitvalsbasis voor de oldtimerrally met een 200-tal wagens.