Zwembad Pierebad in Grimbergen minstens 4 maanden langer dicht door onvoorziene herstellingen

Het zwembad Pierebad in Strombeek-Bever bij Grimbergen blijft nog minstens tot mei volgend jaar dicht. Tijdens recente herstellingswerken is vastgesteld dat de zwemkom opnieuw lekt. Ook zijn er dringende herstellingen nodig aan loskomende wandtegels. Sinds de opening in 2009 kampte het Pierebad al herhaaldelijk met aanslepende lekkageproblemen.