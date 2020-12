Zware aardverschuiving in klein Noors dorpje: reddingswerkers zoeken nog twintigtal inwoners (maar dat is niet evident) 

Dat er tien gewonden zijn gevallen bij de aardverschuiving staat vast. Eén van die gewonden is er erg aan toe. Dat er minstens 500 mensen uit hun huizen in de buurt zijn geëvacueerd is ook een feit. Dus blijft het koortsachtig zoeken naar de vermisten. Het gaat om een twintigtal Noren. Hebben ze zich kunnen redden, zitten ze nog geblokkeerd in hun huizen, of moeten we vrezen voor het ergste scenario?