Wie zijn "de antivaxers", de mensen die twijfelen over de vaccins? "Je moet de zorgen van de mensen serieus nemen"

"Er is dus een grote groep twijfelaars en die hebben natuurlijk legitieme vragen: hoe kan het dat een vaccin zo snel is ontwikkeld, is het wel veilig, is het wel goed getest. Er is ook legitieme kritiek op de farmaceutische industrie. Ik kan mij voorstellen dat als de vaccinatiecampagne verder goed loopt, als er geen rare dingen gebeuren, als de mensen zien dat het werkt, dat uiteindelijke toch een grote groep mensen over de streep wordt getrokken. Je houdt dan een kleine harde kern over die het absoluut niet wil. Het gaat niet helpen om daar nog meer informatie aan te geven", zegt van Buuren.