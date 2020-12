Mijlpaal voor Argentijnse vrouwenbeweging: Senaat legaliseert abortus ondanks tegenstand Katholieke Kerk

In Argentinië hebben vrouwen voortaan het recht op abortus tot 14 weken in de zwangerschap. Dat heeft de Argentijnse Senaat afgelopen nacht beslist. 38 senatoren stemden voor de nieuwe wet, 29 stemden tegen en één senator onthield zich. Tot nu was abortus in Argentinië alleen legaal na een verkrachting of als de gezondheid van de moeder in gevaar was.