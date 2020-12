VK keurt Oxfordvaccin al goed: Waarom duurt het bij ons langer? En waarom is die goedkeuring zo belangrijk voor ons?

Het vaccin van AstraZeneca/Oxford is in tegenstelling tot het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna géén mRNA-vaccin. Het is een virale vector vaccin. Daarbij wordt een al gekend virus dat geen ziekte veroorzaakt bij de mens gebruikt. Het gaat dan om een onschuldig virus of een levend afgezwakt virus dat in een ander vaccin gebruikt wordt. Aan die virale vector wordt een antigeen of de genetische code van een antigeen toegevoegd. Een mRNA-vaccin bevat geen virus.