Bewoners van 4 woonzorgcentra in Vlaams-Brabant krijgen coronavaccin: "Moeilijk jaar geweest, stap in goede richting"

De start van de vaccinatietest met het coronavaccin afgelopen maandag is vlot verlopen. Daarom besliste de nationale vaccinatietaskforce dat een kleine 400 van de resterende vaccins die in UZ Leuven bewaard worden, mogen worden verdeeld naar vier woonzorgcentra in de regio van het universitaire ziekenhuis.

Vandaag volgt dus een tweede proefdag waarop de bewoners van vier woonzorgcentra in Vlaams-Brabant gevaccineerd worden. Het gaat om de woonzorgcentra ’T Spelthof in Binkom, De Wyngaert in Rotselaar, Edouard Remy in Leuven en Onze-Lieve-Vrouw in Wezembeek-Oppem.