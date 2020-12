Meer dan 14 procent van de Belgische bloeddonoren heeft antistoffen tegen het coronavirus

Sinds de tweede golf is er een sterke stijging van het percentage bloeddonoren met antistoffen tegen het coronavirus. Dat heeft het Rode Kruis bekendgemaakt. Eind november had 14,4 procent van de Belgische bloeddonoren antistoffen aangemaakt. Als we dit per regio bekijken, blijkt dat eind november in Vlaanderen 10 procent van de bloeddonoren antistoffen hadden, in Wallonië 18 procent en in Brussel 26 procent.