Vertraging aan de grens, meer papierwerk en extra kosten: ook met handelsakkoord zullen Vlaamse bedrijven brexit voelen

Europese bedrijven in het algemeen, Belgische en meer bepaald Vlaamse bedrijven in het bijzonder, want Vlaanderen is samen met Duitsland en Nederland een van de grootste uitvoerders naar het VK in de Europese Unie. In de eerste 9 maanden van 2020 voerde Vlaanderen voor een waarde van 16 miljard euro uit naar het VK. Dubbel zoveel als de invoer vanuit het VK.

Een belangrijk aandeel in die uitvoer zijn landbouwproducten. Het VK is Vlaanderens vierde handelspartner in deze sector en Vlaanderen heeft een groot handelsoverschot, wat betekent dat de waarde van de landbouwproducten die we uitvoeren naar het VK, groter is dan de waarde van de producten die we invoeren. De handel in landbouwproducten zal net als in andere sectoren door de brexit minder vlot verlopen.