Brusselse politiezones gaan samenwerken met oudjaar

Er zullen tijdens de nieuwjaarsnacht ook extra politiepatrouilles ingezet worden. ”We gaan actief op zoek naar plaatsen waar er voorheen al problemen waren. We gaan ook snel reageren en genoeg manschappen inzetten als er ergens een grootschalig feestje is. We weten uit ervaring dat we anders onder de voet gelopen worden. We gaan zorgen dat we met heel wat mensen op het terrein aanwezig zijn”, zegt De Landsheer. En de politie gaat ook via sociale media proberen te achterhalen waar illegale feestjes gehouden worden.