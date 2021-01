Burgemeester Ignace De Baerdemaeker van Laarne stopt na 20 jaar

Op 1 januari geeft de burgemeester van Laarne, Ignace De Baerdemaeker (Open VLD), zijn sjerp door. 20 Jaar lang was hij onafgebroken burgervader. "Het voelt heel raar, zeker in deze coronatijden" zegt De Baerdemaeker. "Ik had gehoopt een receptie te kunnen geven of op een huldiging, maar dat valt nu allemaal weg. Ik heb mijn functie gezien als een dienaarschap voor de burger en die zijn daar dankbaar voor. Ik weet dat, ik voel dat. En het zou mooi geweest zijn mochten we dat wederzijds kunnen uitdrukken op een plechtigheid of op een receptie."