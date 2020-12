Coronaregels voor reizigers aangescherpt: verplichte quarantaine en tests na terugkeer uit rode zone

Wie terugkeert na een verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone zal voortaan verplicht minstens een week in quarantaine moeten en zich laten testen op dag 1 en dag 7 na terugkomst. De maatregel gaat in vanaf morgen en geldt voorlopig tot 15 januari. Er komen ook extra controles aan de grenzen. Dat heeft het Overlegcomité vanmiddag beslist. Momenteel zijn er minder besmettingen in ons land dan in de meeste andere landen. De overheid volgt het advies van de experts, die willen vermijden dat er al te veel nieuwe besmettingen zijn door reizigers die terugkeren uit een rode zone, ook al omdat is gebleken dat de Britse variant van het coronavirus veel besmettelijker is.