Welke coronavarianten komen er in ons land voor? Om dat te weten te komen gaat België meer investeren in onderzoek 

Volgens Maes zou 5 à 10 procent van de positieve stalen moeten geanalyseerd worden om een relevante steekproef te krijgen. "2 procent is wat weinig", zegt hij. "Als er in het buitenland een nieuwe variant opduikt, zullen we niet met zekerheid kunnen zeggen of die hier ook aanwezig is. Als je 10 procent van de positieve stalen onderzoekt, kun je er bijna zeker van zijn dat je ook de minder verspreide varianten opmerkt."

Toch vindt hij deze opschaling zinvol. "Je moet dat altijd zien in combinatie met het epidemiologische onderzoek. In Groot-Brittannië is de nieuwe variant niet ontdekt door het systematisch onderzoeken van de genetische code van stalen. Die is aan het licht gekomen bij een grote uitbraak in een woonzorgcentrum. Het blijft belangrijk om in zo'n gevallen verder te gaan onderzoeken en dan van die specifieke stalen de genetische code te gaan uitlezen."