Dronepiloot uit Brakel ontdekte afgelopen jaar 100 vogelnesten met warmtecamera: “Zelfs grutto’s en velduilen”

De techniek is vooral belangrijk om nesten van zeldzame vogelsoorten te detecteren, en dat is het afgelopen jaar goed gelukt. “In de ijzerbroeken (West-Vlaanderen) hebben we 2 nesten van velduilen gevonden. Dat was zeer uniek, want er zijn in Vlaanderen maar een paar broedgevallen bekend”, zegt Dermout trots. “In Oost-Vlaanderen was de opvallendste ontdekking de nesten van enkele grutto’s in de Leiemeersen in Deinze. De grutto is bijna uitgestorven in Vlaanderen, het was dus van groot belang dat we 6 nesten konden detecteren en beschermen.”