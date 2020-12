Erika Vlieghe voert druk op om reizende landgenoten te testen: "Gevoel alsof we maart weer gaan beleven"

Voorlopig moeten Belgen die terugkeren uit het buitenland geen negatieve test kunnen voorleggen. Daar is geen wettelijk kader voor, en is moeilijk te organiseren op korte termijn. Maar aanstaande zondag is het al de laatste dag van de kerstvakantie. Mensen gaan opnieuw werken en ook de scholen starten. Loont het nog de moeite dat de verplichte test er later komt?



"Ja, dan loont het nog. Ik steek mijn frustratie niet onder stoelen of banken: we hebben dat als experten in vroegere adviezen aangekaart. Er is wel ontmoedigende communicatie van de regering geweest, maar desondanks zijn er toch veel Belgen vertrokken naar het buitenland. En dat stopt niet meteen. De komende weken gaan er nog altijd mensen reizen. De sneeuw en de zon blijven sowieso lonken."



BELUISTER hier het volledige gesprek met professor Erika Vlieghe in "De ochtend":