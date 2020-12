Na acht jaar valt beslissing: 77-jarige vrouw heeft partner dan toch niet vermoord

Op 11 april 2012 kwam alle hulp voor Jean Heyer te laat. De 77-jarige taxichauffeur op rust was overleden in de woning van zijn vriendin Germaine Q. in Ukkel. Volgens de vrouw had ze hem die avond dood teruggevonden. Maar volgens de wetsdokter overleed de man echter niet aan de gevolgen van verhanging. In 2016 sloot het gerecht de vrouw plots op in de gevangenis op verdenking van moord en zat ze zes weken in voorhechtenis. Nadien werd ze vrijgelaten onder voorwaarden.