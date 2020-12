"Hé, waar is de chocolade?": momenteel amper Nutellachoco in supermarkten, maar hoe komt dat? 

In verschillende supermarkten in ons land zijn er momenteel geen of amper potten Nutellachocolade te verkrijgen. Dat komt omdat de chocopotten van formaat zullen veranderen na een stijging van de productiekosten. Vanaf januari 2021 zul je kleinere potten in de winkels vinden, maar wel nog aan dezelfde prijs als nu. "Het volume van een product aanpassen en de prijs behouden is iets wat vaker gebeurt", aldus Tim Smits, hoogleraar persuasieve en marketingcommunicatie aan de KU Leuven.