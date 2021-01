Gemeentepersoneel van Ledegem krijgt verrassing aan deur

In Ledegem zijn de technische medewerkers van de gemeente vandaag op pad om 150 aperoboxen aan huis te brengen. Die zijn bestemd voor het gemeentepersoneel. Ook de wijkagenten krijgen er één. En er is ook één voor andere mensen die nauw samenwerken met het gemeentebestuur. In normale tijden worden ze allemaal getrakteerd op een nieuwjaarsreceptie maar door corona kan dat nu niet.

Burgemeester Bart Dochy: "Het waren de dames in ons schepencollege die met het alternatief op de proppen kwamen. In de aperobox zitten producten van lokale handelaars om met het gezin lekker te aperitieven in de eigen bubbel. " Aan de box hangt ook een brief met daarop een QR-code waarmee je de virtuele nieuwjaarsboodschap van de burgemeester kan volgen.

In Ledegem gaat uiteraard ook de nieuwjaarsreceptie voor de inwoners niet door. Die is traditioneel gepland op de eerste zondag van januari. Ze wordt uitgesteld naar een latere datum in 2021 wanneer de Covid-pandemie overwonnen is.