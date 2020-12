Geraardsbergen schrapt voor de derde keer de Krakelingenstoet

In 2021 worden er dus geen krakelingenbroodjes (mastellen) in de menigte geworpen vanaf de Oudenberg in Geraardsbergen. Andere jaren zat in één van die broodjes een briefje dat kon worden ingewisseld voor een gouden krakeling. Maar dat juweel is toch te winnen dit jaar zegt Ann Panis: "Het krakelingencomité heeft een wedstrijd bedacht en daar zal iets van die worp in zitten. Ik mag het nog niet verklappen maar we gaan de mensen de kans geven om te werpen, maar dan op een originele manier."

(lees verder onder de foto)