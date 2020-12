Grote studie oud DNA herschrijft geschiedenis eerste bewoners Caraïben met een paar verrassende plotwendingen

Het feit dat er een groot aantal genetische neven ontdekt werd in een staal van minder dan 100 mannen, is een aanwijzing dat de totale bevolking van het gebied klein was, zei David Reich. "Als je een steekproef neemt van twee moderne individuen, ontdek je niet vaak dat ze nauwe verwanten zijn", zei hij. "Hier vinden we zowat overal verwanten."

Reich is professor genetica aan de Harvard Medical School en professor menselijke evolutionaire biologie aan Harvard.

Mede-auteur van de studie Harald Ringbauer, een postdoctoraal onderzoeker in het lab van Reich, ontwikkelde een techniek waarbij gedeelde DNA-segmenten gebruikt worden om de bevolkingsgrootte in het verleden te schatten, een techniek die ook gebruikt zou kunnen worden bij toekomstige studies van oude volkeren.

De techniek van Ringbauer toonde aan dat er tussen 10.000 en 50.000 mensen leefden op twee van de grootste Caraïbische eilanden, Hispaniola en Puerto Rico, kort voor de aankomst van de eerste Europeanen.

Dat is flink wat minder dan het miljoen inwoners dat Columbus beschreef aan zijn beschermheren, waarschijnlijk om indruk op hen te maken, zei Keegan. Later beweerde de 16e eeuwse historicus Bartolomé de las Casas zelfs dat er 3 miljoen mensen in het gebied hadden gewoond voor ze gedecimeerd werden door de slavernij en de ziekten van de Europeanen.

Hoewel dit ook een overdrijving was, blijft het aantal mensen dat gestorven is ten gevolge van de kolonisatie een gruweldaad, zei Reich. "Dit was een systematisch programma van culturele vernietiging. Het feit dat het aantal niet 1 miljoen of verschillende miljoenen mensen was, maakt die vernietiging niet minder gewichtig."

De samenwerking met genetici bood Keegan van zijn kant de mogelijkheid om sommige hypothesen te bewijzen waarvoor hij al jaren pleitte, terwijl ze ook het einde betekende voor een aantal andere van zijn geliefde hypothesen.

"Op dit ogenblik kan het me niet schelen of ik gelijk heb of niet", zei hij. "Het is eenvoudigweg opwindend om een stevigere basis te hebben om te reëvalueren hoe we naar het verleden van de Caraïben kijken. Een van de belangrijkste resultaten van deze studie is dat ze aantoont hoe belangrijk cultuur wel is om menselijke maatschappijen te begrijpen. Genen mogen dan wel afzonderlijke, meetbare eenheden zijn, maar het menselijk genoom is gevormd door cultuur."

De studie van de onderzoekers van Harvard Medical School en andere universiteiten en instellingen uit de US, Oostenrijk, Italië, Cuba, Venezuela, de Dominicaanse Republiek, de Bahama's, de Turks- en Caicoseilanden, Curaçao, Mexico, Portugal en Spanje is gepubliceerd in Nature. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van het Florida Museum of Natural History.