BEKIJK: Europese leiders zetten handtekening onder handelsakkoord met Verenigd Koninkrijk, straks volgt Britse premier

Heel veel vreugde was er dan ook niet te lezen op de gezichten van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Europees president Charles Michel, af en toe wel een lichte glimlach, maar toch is het een plechtige dag. Want over het akkoord is maanden onderhandeld tegen een steeds dichterbij komende deadline en menigeen had gedacht dat het akkoord er misschien niet zou komen. Op 24 december was er dan toch witte rook. (Lees hier een analyse over de inhoud van dat akkoord.)



Von der Leyen en Michel ondertekenden in feite drie afzonderlijke akkoorden: een handels- en samenwerkingsakkoord, een akkoord over veiligheid en het uitwisselen van geheime informatie en een akkoord over kernenergie. En dat telkens in twee versies, een voor de Europese Unie en een voor het Verenigd Koninkrijk.

De teksten zijn nu op weg naar Londen. Later op de dag zal ook de Britse premier Boris Johnson alle versies van de drie akkoorden ondertekenen.

Het akkoord gaat in werking op 1 januari 2021, als de overgangsperiode na de politieke brexit is afgelopen. Het akkoord moet wel nog goedgekeurd worden door de Europese lidstaten, het Europees Parlement en het Britse parlement. De Britten zullen het allicht vandaag nog goedkeuren, het debat is nu aan de gang in het Britse parlement. Aan Europese kant wordt het voorlopig goedgekeurd, zodat het op 1 januari voorlopig in werking kan gaan. Begin 2021 volgt dan een definitieve goedkeuring.