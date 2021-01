Jessa Ziekenhuis in Hasselt gebruikt nieuwe techniek om hartritmestoornissen beter aan te pakken

"We zien ook dat 1 of 2 procent achteraf problemen heeft", gaat Vijgen verder. "Dat gaat dan over een beschadiging van een ademhalingszenuw of de slokdarm of het hart zelf. En dat proberen we nu weg te werken met nieuwe technieken."

De nieuwe aanpak verschilt van voorgaande technieken omdat er gebruik wordt gemaakt van electroporatie. Daarbij worden hartcellen die ritmestoornissen veroorzaken vernietigd. Dat gebeurt door de aanleg van een krachtig en zeer lokaal elektrisch veld.