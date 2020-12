Holsbekenaren beslissen mee over toekomstig uitzicht gemeente

Het gemeentebestuur wil graag weten hoe de inwoners hun dorpskern ervaren, wat ze er fijn vinden en waar het beter kan. '"Holsbeek denkt mee" is de naam voor participatie in Holsbeek. Onder deze naam werkt ook het gloednieuwe online participatieplatform www.holsbeekdenktmee.be .

Burgerparticipatie gebeurt al in veel gemeenten in Vlaams-Brabant, nu ook heel concreet in Holsbeek. Het schepencollege beslist uiteindelijk wel over de toekomstplannen.