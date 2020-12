In 2020 meer dan 2.000 migranten in zee omgekomen terwijl ze Spanje wilden bereiken

Op de Spaanse Canarische eilanden, de eilandengroep voor de kust van West-Afrika, kwamen dit jaar een pak meer migranten uit Afrika aan via de route over de Atlantische Oceaan. Dat komt volgens Caminando Fronteras onder meer door de verscherpte controles in de Middellandse Zee. De Canarische eilanden, zoals Tenerife, kunnen volgens de ngo de migrantenstroom niet meer aan.

Volgens de ngo kwamen 2.170 mensen om toen ze de oversteek maakten naar Spanje. In 2019 telde de ngo "slechts" 893 doden. Liefst 85 procent van de doden valt terwijl de migranten de weg via de Canarische Eilanden nemen.

De meeste migranten verlieten hun Afrikaanse thuisland wegens armoede en geweld.