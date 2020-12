Europese Unie en China na 7 jaar onderhandelen eens over investeringsakkoord 

Peking en Brussel onderhandelden al sinds 2014 over een groot bilateraal investeringsakkoord. De aankondiging woensdag volgde na video-overleg tussen de Chinese president Xi Jinping en von der Leyen, voorzitter van de Europese raad Charles Michel, Duits bondskanselier Angela Merkel en Frans president Emmanuel Macron (foto bovenaan). De volledige ratificering zal volgens een Europese bron verschillende maanden kunnen duren.

De Unie blijft gehecht aan internationale samenwerking gebaseerd op regels, zegt Charles Michel in een reactie. Hij verwelkomt het politieke akkoord. Voor de Chinese president kan het akkoord bijdragen tot het herstel van de wereldeconomie en de globale handel promoten, meldt staatspersbureau Xinhua. Europese bedrijven zullen een betere toegang tot China hebben, aldus Xi Jinping.



Het investeringsakkoord is de meest alomvattende poging van de EU om de relaties met de economische grootmacht China op te bouwen. Na de VS is China de belangrijkste handelspartner voor de EU. Het Duitse voorzitterschap van de EU wilde nog voor het einde van het jaar een principeakkoord sluiten. De voorbije dagen waren er dan ook signalen over vooruitgang in de onderhandelingen.