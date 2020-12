Inwoners van Tombeek krijgen door corona voorlopig geen geld van Keizer Karel

Door de coronamaatregelen worden de Keizer Kareltrek in Tombeek en de bijhorende eucharistieviering, de muzikale stoet naar het café van uitbetaling, de toespraak en de eigenlijke uitbetaling uitgesteld. Toch wil de gemeente Overijse het goedmaken: "Als de coronaregels het dan toelaten, zal het feest worden georganiseerd tijdens de Keizer Karelfeesten in augustus. De inwoners van het gehucht die recht hebben op deze uitbetaling zullen hiervoor later op het jaar een uitnodiging ontvangen."