Lichtwandeling in Beringen stilgelegd omdat er te veel volk komt opdagen

Gisteravond om 9 uur is de lichtwandeling op be-MINE in Beringen stilgelegd. "Er was gewoon te veel volk", zegt schepen Werner Janssen (N-VA). "Op een bepaald moment kwamen er 1.000 deelnemers bij per uur en dat was te veel om het ordelijk te laten verlopen. We hebben nieuwe deelnemers die aankwamen moeten terugsturen. Dan hebben we de mensenmassa gevolgd die al op het parcours was. Overal waar we voorbijkwamen, hebben we het parcours dan afgesloten en de lichten uitgedaan. Dat is op een uur tijd gelukt en is heel ordelijk en veilig verlopen", besluit de schepen.