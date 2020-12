Limburgse ziekenhuizen ZOL en ZMK fuseren op 1 januari

Ten slotte is het ook goed voor de specialisatie. “De fusie is interessant omdat de ziekenhuizen kunnen nadenken in de toekomst waar ze welke diensten gaan aanbieden. ZOL beschikt over 3 campussen, en we kunnen dan beslissen of we op 1 campus een gespecialiseerde dienst aanbieden voor de ganse regio of blijven we het doen op 3 campussen. Dat is interessant voor efficiëntie en kwaliteit."