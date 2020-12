Liveblog - Minder besmettingen, opnames en overlijdens, bewoners 4 woonzorgcentra in Vlaams-Brabant worden ingeënt

Overal in Europa zijn vaccinatiecampagnes gestart tegen het coronavirus, en vandaag vinden we dat bijna vanzelfsprekend, inentingen tegen virusinfecties. In de 18e eeuw was dat echter nog niet zo en honderdduizenden mensen stierven toen door besmettelijke ziektes, onder meer de pokken.



Tot de Britse Lady Mary Wortley Montagu op het toneel verscheen en de techniek van de "variolatie" populair maakte in Europa. Professor-emeritus aan de Universiteit Antwerpen en kenner van de medische geschiedenis Robrecht Van Hee gaf tekst en uitleg over deze opmerkelijke vrouw in "De wereld vandaag" op Radio 1.



