Ondanks afsteekverbod, wordt toch nog vuurwerk verkocht: "De telefoon staat hier niet stil"

Ondanks het verbod om tijdens de oudejaarsperiode vuurwerk af te steken, wordt er nog altijd verkocht. Dat is onder meer zo in de feestwinkel Loods8 in Brugge. De verkoop van vuurwerk is toegestaan, ook al mag je het door een verbod van de gouverneur en de federale overheid eigenlijk niet afsteken tot midden januari. "Maar sommige klanten gaan het toch doen", zegt vuurwerkverkoopster Delphine Saelens. "Wij begrijpen ook niet wat vuurwerk afsteken in de tuin, in je eigen bubbel, te maken heeft met corona. Ik verwacht niet de grote verkoop. Normaal zien wij gemiddeld driehonderd mensen per dag, terwijl dat er nu tien zijn. Ik moet er geen tekening bij maken hé?"

De verkoop van vuurwerk is wel toegestaan maar die valt deze eindejaarsperiode tegen door het afsteekverbod: "Als de mensen het vragen, zeggen we er wel bij dat ze het niet mogen afsteken. Maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij de klant", zegt Saelens van Loods8.



Wie vuurwerk afsteekt, riskeert een boete van 250 euro. Als daar nog eens mensen samen naar staan te kijken, riskeert de afsteker 750 euro boete.