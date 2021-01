Ook Limburgse politie controleert terugkerende reizigers

De lokale politie zal ook controleren, vooral in de grensgemeenten. "We hebben richtlijnen gekregen", zegt korpschef Dirk Claes van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst. "Mensen die terugkeren van een verblijf van meer 48 uur uit een rode zone moeten het Passagier Lokalisatie Formulier invullen of ingevuld bij zich hebben. Ze hebben ons ook gevraagd om in de buurt van de grens te controleren op mensen die terugkeren." Bij wegcontroles in bijvoorbeeld Riemst zal de politie dat formulier opvragen als mensen van een reis terugkomen en dan zal er gekeken worden of alles in orde is. Wie de regels overtreedt, krijgt meteen een boete.