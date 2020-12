Opnieuw een auto in brand gestoken in Temse

Tijdens het blussen liep een man een rookvergiftiging op. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De auto is volledig uitgebrand. Op beelden van de bewakingscamera die aan het huis hangt, is te zien hoe een onbekende een van de voorste banden van de auto in brand steekt. Daarna vlucht hij in de richting van de E17.

