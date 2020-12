Politie pakt overlastjongeren op in Grimbergen

Korpschef Braeckmans koos voor een diverse aanpak: “Je kan hen moeilijk op heterdaad betrappen met die bommetjes of vuurwerk. Dat zijn meestal vermoedens. We hebben wel een 15-tal Covid-pv’s kunnen opstellen. Zo hebben we met behulp van een camera kunnen vaststellen dat ze met een tiental samen op de voetbaltribune zaten. Er zijn ook een aantal bestuurlijke arrestaties gebeurd als ze ons bij aankomst begonnen uit te schelden. We pakken hen dan mee naar het commissariaat en bellen hun ouders. Er zijn ook een paar jongeren met cocaïne op heterdaad betrapt. Hier werd een pv opgesteld en doorgestuurd naar het parket.”