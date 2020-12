Problemen met verwerking coronatests na hacking van Antwerps testlabo

"Nadeel is dat die andere labo's het niet altijd gewend zijn om de resultaten te communiceren met de huisartsen. We krijgen die op allerlei verschillende manieren aan, gisteren kregen we trouwens ook heel afwijkende resultaten binnen. We merken dat er wat chaos ontstaat bij ons en andere huisartsen. De hacking heeft een brede impact."

Het Algemeen Medisch Labo voert elke dag zo'n 3.000 coronatests uit, dat is 5 procent van de Belgische testcapaciteit. Sinds de aanval van maandag ligt het werk er helemaal stil.