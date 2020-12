Superfan van Zoo Antwerpen en Planckendael zamelt 11.611 euro in voor de parken

Superfan Ronny Mullens besloot daarom actie te ondernemen: "Ik heb digitale kerstkaarten gemaakt met dieren van de zoo", legt hij uit. "We hebben een Facebookgroep waarop mensen foto's van de dieren posten en iemand vroeg zich af of dat geen idee was. Mensen mochten die kaarten dan gebruiken en in ruil vroeg ik om een geldbedrag te storten op een speciale rekening die ik opende voor de zoo." Dat bracht uiteindelijk bijna 12.000 euro op. Vanmiddag ging hij dat in Antwerpen afgeven.

"Het is onverhoopt veel geworden, maar tegelijk ook een druppel op een hete plaat", gaat Mullens voort. "Hopelijk komt er nog een helpende hand van de politiek." Want veel mensen missen hun bezoekjes aan de parken: "Er zijn bijvoorbeeld twee kleine gorillaatjes, die groeien als kool en dat missen we, we kunnen hen niet volgen."