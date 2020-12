Tot 3 keer meer politieploegen op nieuwjaarsnacht in Antwerpen: "Maar een toost met de buren gaan we niet tegenhouden"

Hoeveel volk de lokale politie in Antwerpen zal inzetten tijdens de nieuwjaarsnacht, wordt niet bekend gemaakt. Maar het zal daar in elk geval nog meer dan anders een bijzondere nacht worden, gezien het grote vuurwerk op de Schelde afgelast is: "Het is een jaar als geen ander. Normaal moeten we een evenement met tienduizenden bezoekers in goede banen leiden", zegt woordvoerder Willem Migom.

Maar een rustige nacht verwachten ze niet in Antwerpen: "We houden er wel rekening mee dat we zullen moeten tussenkomen bij lockdownfeesten. En ook als er vuurwerk afgestoken wordt, zal de politie paraat staan. Tot hiertoe lijkt het op dat vlak mee te vallen, maar de regels zijn duidelijk. Ook wie het op zak heeft, dreigt beboet te worden."