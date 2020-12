Snelle spurters en achterblijvers: niet alle landen staan even ver in vaccinatiewedloop, ook niet binnen Europa

Het verschil in vaccinatiesnelheden tussen verschillende landen lijkt dus in eerste instantie te verklaren door de goedkeuringsprocedures die elk land hanteert. Hoe sneller een land een vaccin goedkeurt, hoe sneller een vaccinatiecampagne opgestart kan worden. Al is het natuurlijk ook belangrijk dat een nieuw vaccin grondig doorgelicht wordt. Het Europese Geneesmiddelenagentschap koos er bijvoorbeeld niet voor om zoals de VS en het VK het vaccin goed te keuren via een snellere noodprocedure. "Wij hadden ook sneller kunnen starten", zei politicoloog en Europaspecialist Hendrik Vos daar enkele dagen geleden nog over in Het Journaal. "Alleen is de vraag wat we daarmee zouden hebben gewonnen, behalve dat we een paar weken of dagen vroeger zouden zijn gestart."