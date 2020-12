Bijna één ton vuurwerk in beslag genomen in Koekelberg

Op 24 december 2020 werden twee personen opgepakt terwijl ze een grote hoeveelheid vuurwerk vervoerden. Daarop volgden huiszoekingen op verschillende plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die leidden tot de ontdekking van een verborgen voorraad in een ondergrondse garagebox in Koekelberg. In de garage werden verschillende kubieke meter vuurwerk ontdekt.