Wensmuren in Schoten: "Mensen missen mekaar en hebben nood aan iets warms"

In alle wijken van de gemeente Schoten zijn er wensmuren geïnstalleerd waarop mensen wenskaartjes en foto's kunnen hangen of ter plaatse wensen neerschrijven. Het is een alternatief voor de nieuwjaarsreceptie die normaal door de gemeente georganiseerd wordt, maar nu niet kan doorgaan. De wensmuren staan op 4 plaatsen en je kan ze nog gebruiken tot 6 januari.