Alternatief voor nieuwjaarszingen in Vorselaar groot succes: "Ik heb nu een nieuwe snoepvoorraad"

Begin december werd beslist dat het nieuwjaarszingen in de provincie Antwerpen verboden werd door het coronavirus. In plaats van het traditionele nieuwjaarszingen, konden de inwoners van het Neteland nu een filmpje insturen. In ruil kregen ze dan een pakketje met koeken en snoep. En daar is de 9-jarige Fien uit Vorselaar heel blij mee: "Wij hebben een filmpje doorgestuurd van een zelfgemaakt liedje. Ik vond het super jammer dat ik niet met mijn vrienden kon nieuwjaarszingen, maar we hebben nu toch een volledig nieuwe snoepvoorraad", lacht Fien.