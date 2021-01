Alweer zeehondje gevonden in Koksijde: "Het is precies een babyboom"

In de duinen van Koksijde is vanmorgen opnieuw een zeehond gevonden. Het dier was er aan het uitrusten. Het gaat al zeker om het vijfde jonge babyzeehondje dat deze week in de duinen wordt gevonden. In de winter worden altijd wel veel pups geboren maar nu is het toch uitzonderlijk volgens Luc David van Natuurpunt: "We noemen ze de witjes omdat ze nog een typerende witte donsvacht hebben. Ik heb het nog niet geweten dat er zoveel zeehonden gevonden werden langs onze kust hier. Het is precies een babyboom!"

De dieren worden 2 tot 3 weken door de moeder gezoogd. Daarna moeten ze op eigen kracht zien te overleven en leren ze jagen in zee. "De dieren komen bij ons om uit te rusten op het strand. Ze werden niet hier geboren, wel aan de Engelse kust en op de Waddeneilanden waar veel broedplekken zijn", vervolgt natuurgids Luc David.



Als je zo'n jonge zeehond ziet, hou dan vooral afstand en laat het dier gewoon doen. Als het sterk genoeg is en honger krijgt, zoekt het zijn weg naar zee.