Dat is natuurlijk ook een kwestie van overleven. De monarchie moet mee zijn met haar tijd, moet "moderner" worden, hoor je in "The Crown". Maar de enige moderne monarchie is geen monarchie. Daarvan lijken de royals zelf zich nog het meest bewust. Hun voornaamste bekommernis is niet de natie, of het algemeen welzijn, of de democratie, maar wel de monarchie zelf. De hele koninklijke machinerie is er vooral op gericht om zichzelf in stand te houden, om een aantal premoderne privileges te handhaven in de moderne en postmoderne tijd.