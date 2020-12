"Black" van Pearl Jam opnieuw op eerste plek in De Tijdloze van Studio Brussel, Fleetwood Mac voor het eerst in top drie

Naast "The Chain" staat Fleetwood Mac met nóg drie nummers in De Tijdloze 100: "Dreams" (dat 14 plaatsen stijgt), "Go Your Own Way" en "Everywhere". Ook voor Eddie Vedder is 2020 geen slecht jaar: naast de eerste plaats met "Black" van z’n band Pearl Jam komt hij met "Society" voor het eerst solo de top tien binnen.