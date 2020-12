Brusselse brandweer vraagt respect op oudjaar: "Laat ons gewoon ons werk doen"

Tijdens de oudejaarsnacht vorig jaar was het onrustig in Brussel. Er werden voetzoekers gegooid, vuilnisbakken in brand gestoken en de brandweer werd bekogeld. Tweehonderd mensen werden toen opgepakt. Omdat er ook het jaar ervoor rellen waren, werd de brandweer in sommige wijken begeleid door de politie. Dat zal ook dit jaar zo zijn.