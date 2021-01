Diereneigenaars halen opgelucht adem door vuurwerkverbod: “Maar we blijven toch stand-by”

Elk jaar opnieuw zijn dieren in paniek als er bij de overgang naar het nieuwe jaar vuurwerk wordt afgestoken en regelmatig gebeuren er dan ook ongelukken met losgeslagen dieren. Door het vuurwerkverbod dit jaar zal dat hopelijk niet meer gebeuren.

Maar Griet Martens van manege Berkenheide neemt het zekere voor het onzekere en blijft vannacht toch bij de 50 paarden in de stallen. “Elk jaar bereiden we ons voor en dat is dit jaar ook het geval”, vertelt Griet. “We zijn aanwezig in de stallen mocht het nodig zijn om de paarden te kalmeren. Voor ons is het al moeilijker omdat we aan de grens wonen en Nederlanders houden nogal van vuurwerk. Maar daar is het afsteken van vuurwerk nu ook verboden. We zijn dus heel hoopvol dat alles rustig blijft.”